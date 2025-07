Båstad-Sensation: Misolic wehrt 3 Matchbälle ab und steht im Viertelfinale

Filip Misolic steht nach einem hart erkämpften Dreisatzsieg in Båstad im Viertelfinale. Sinja Kraus scheidet in Hamburg aus – erstmals aber in den Top 150.

Filip Misolic hat am Donnerstag beim ATP-Turnier in Båstad für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der 23-jährige Steirer besiegte Titelverteidiger Nuno Borges trotz dreier abgewehrter Matchbälle mit 3:6,7:6(1),6:3. Nächster Gegner ist der Argentinier Camilo Ugo Carabelli. Kampf, Bandage, Comeback Misolic gab im ersten Satz zwei Aufschlagspiele ab und konnte den Satzball des Portugiesen nicht mehr abwehren. Nach einem Medical Timeout spielte er mit Bandage am rechten Bein – und nahm sie später wieder ab. Trotz eines frühen Breaks im zweiten Satz kämpfte sich der ÖTV-Akteur zurück und rettete sich von 0:40 ins Tiebreak. Dort dominierte er Borges klar mit 7:1. Match gedreht, nächster Topgegner wartet Im Entscheidungssatz gelang Misolic das Break zum 5:3. Danach servierte er sicher aus und verwertete nach 1:59 Stunden seinen ersten Matchball. „Ich habe versucht, irgendwie drinnen zu bleiben“, sagte der Weltranglisten-105. nach seinem zweiten Dreisatzsieg im Hauptbewerb. Gegen Carabelli ist Misolic bislang ungeschlagen – zwei Siege 2023 und 2024 stehen zu Buche. Lesen Sie auch Tennis-Ass Misolic im Båstad-Achtelfinale und erstmals Top 100 Nächster Meilenstein für Aufsteiger Filip Misolic (23): Mit einem hart erkämpften 6:3, 3:6, 7:5-Sieg über Elmer Møller (DEN) erreichte Österreichs bester Tennisprofi beim ATP250-Turnier in Båstad das Achtelfinale und ist erstmals Top 100 (Nr. 99 im ATP-Live-Ranking). Kraus verliert gegen Bondar Für Sinja Kraus war in Hamburg im Achtelfinale Endstation. Gegen die als Nummer sieben gesetzte Anna Bondar unterlag sie 3:6,2:6. Die Ungarin nutzte frühe Breaks in beiden Sätzen. Trotz der Niederlage darf sich die Wienerin über ihr Debüt in den Top 150 freuen.