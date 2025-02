Djokovic gleich zum Start gegen Berrettini raus

Der Serbe Novak Djokovic ist am Dienstag gleich in der ersten Runde des ATP500-Tennisturniers von Doha ausgeschieden.

Der 37-jährige Rekord-Grand-Slam-Gewinner unterlag als Nummer drei gesetzt dem Italiener Matteo Berrettini in 1:34 Stunden 6:7(4),2:6. Djokovic hatte davor im Saisonverlauf in Brisbane im Viertelfinale verloren und musste bei den Australian Open im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev aufgeben. Es war Djokovic' erster Auftritt in Doha seit 2018.

Der Olympiasieger hatte sich in der vergangenen Woche nach der in Melbourne erlittenen Oberschenkelverletzung fit gemeldet und eigentlich seinen 100. Turniersieg angestrebt. Diese Marke haben bisher nur der US-Amerikaner Jimmy Connors (109) und der Schweizer Roger Federer (103) erreicht. Der 99. Titel des zweifachen Doha-Titelträgers (2016, 2017) war jener vor gut einem halben Jahr bei den Paris-Spielen.

Alcaraz nahm Auftakt-Hürde

Der Spanier Carlos Alcaraz, der Australier Alex de Minaur sowie die Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew - die Nummern eins, zwei, vier und fünf der Setzliste haben ihre Auftakt-Aufgaben beim Katar Open siegreich bewältigt.

Beim Millionenturnier der Frauen in Abu Dhabi musste sich Australian-Open-Viertelfinalistin Coco Gauff ebenfalls als Nummer drei ihrer US-Landsfrau Mccartney Kessler 4:6,5:7 geschlagen geben. Gauff war schon zuletzt in Doha früh ausgeschieden.