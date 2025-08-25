Djokovic: Horror-Zeh! Blasen-Schock bei den US Open

Ekel-Alarm in New York! Novak Djokovic (38) gewinnt zwar sein Auftaktmatch bei den US Open – doch der Superstar schleppt sich mit einer monströsen Blase am Großzeh über die Ziellinie.

TV-Kameras zeigen die furchtbare Wunde in Nahaufnahme, Fans wenden sich angewidert ab: „Das wollten wir nicht sehen!“ – „Ich musste fast würgen!“ Der Start noch wie aus einem Guss: 6:1 im ersten Satz gegen US-Youngster Learner Tien. Dann der Bruch. Djokovic wirkt gehemmt, nimmt eine medizinische Auszeit. Ein Physio stürmt auf den Court, versorgt den Fuß – die Bilder zeigen, was wirklich los ist: ein großer Hautlappen am Zeh, jeder Schritt ein Schmerzsignal. Im zweiten Satz kämpft sich die Nummer 1 im Tie-Break durch, im dritten macht er mit 6:2 zu. Sieg, aber ohne Jubel.

© Twitter

Djoker: "Kein Grund zur Sorge"

Im Netz tobt es. „Dieser Djokovic-Fuß sah nicht gut aus“, schreibt ein Fan. Ein anderer entsetzt: „Das ist nicht mal eine Blase – das ist ein Stück Haut, das da hängt.“ Viele geißeln die Sender für die Close-ups, andere fürchten um Djokovics Titelchancen. Nach dem Match gibt der 24-fache Grand-Slam-Champion Entwarnung – und Alarm zugleich. „Keine Verletzung“, sagt er, „aber ich war überrascht, wie schlecht ich mich im zweiten Satz physisch gefühlt habe.“ Lange Rallyes, schwere Beine, zu viele Fehler. „Gut, dass ich jetzt zwei Tage frei habe – aber es ist ein kleiner Grund zur Sorge.“

Horror-Zeh als Stolperstein zum US-Open-Sieg?

Brisant: Djokovic bestreitet sein erstes Einzel seit der Wimbledon-Pleite am 11. Juli. Fehlt ihm die Match-Härte? Klar ist: Er braucht jeden freien Tag, um den Horror-Zeh zu beruhigen. Der Sieg ist da – doch der Preis ist hoch. Jetzt entscheidet die Pflege am Fuß über die Mission US-Open-Titel.