Djokovic will in Doha 100. Titel gewinnen

Novak Djokovic hat sich eine Woche vor Beginn der Katar Open in Doha fit gemeldet.

Der 24-fache Major-Sieger hatte im Australian-Open-Halbfinale gegen Alexander Zverev wegen einer Oberschenkelverletzung nach dem ersten Satz aufgeben müssen. "Die Verletzung ist zu fast 100 Prozent ausgeheilt", teilte Djokovic der montenegrinischen Tageszeitung Vijesti mit (Montag-Ausgabe).

"Ich habe Grünes Licht meines medizinischen Teams erhalten, wieder zu trainieren und mich vorzubereiten. Zum Glück habe ich mich schnell erholen können", erklärte Djokovic, der in Doha seinen insgesamt 100. Titel anpeilt. "Ich hatte in jüngster Zeit etwas mehr Verletzungen als in den ersten 15 Jahren meiner Karriere. Das kommt wohl mit dem Alter, aber mein Körper hört immer noch auf mich."

Djokovic will Connors und Federer nachfolgen

Djokovic wäre erst der dritte Spieler nach Jimmy Connors (109 Titel) und Roger Federer (103), der die Zahl 100 an Turniersiegen erreicht. Seinen 99. und einen seiner wichtigsten hatte er bei den Olympischen Spielen in Paris geschafft.

Djokovic war in Melbourne gar mit Buh-Rufen verabschiedet worden und hatte dann später ein MRI-Bild gepostet, mit dem Kommentar: "Ich dachte, ich hinterlasse das hier für alle die Sportverletzungs-'Experten' da draußen". Der 37-jährige Serbe hatte danach auch für den Davis Cup gegen Dänemark abgesagt, den die Serben dann prompt verloren. Nun ist er wieder bereit. "Ich hoffe, dass die 100. Trophäe schon in Doha kommt."