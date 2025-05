Ofner bezwingt Riesen-Aufschläger Opelka in Genf

Sebastian Ofner qualifizierte sich mit einem Sieg über den 2,11 m großen Reilly Opelka (7:5, 7:6) für das ATP-Hauptfeld in Genf - sein zweiter Erfolg nach der Fersen-OP.

Der 29-jährige Steirer zeigte beim ATP-250-Turnier in Genf eine starke Leistung gegen den aufschlagstarken Amerikaner. Nach einem 6:3, 7:5-Erfolg gegen Leo Borg (Sohn von Tennislegende Björn Borg) am Vortag setzte sich Ofner gegen den ehemaligen Weltranglisten-17. Opelka in 1:37 Stunden durch.

Kampf gegen den Aufschlag-Riesen

Gegen den 2,11 m großen Opelka nutzte Ofner im ersten Satz eine von acht Breakchancen zum 7:5. Im zweiten Satz zeigte er mentale Stärke: Er wendete einen Satzball ab und dominierte den Tiebreak klar mit 7:2. "Ich habe mich gut an seinen Aufschlag gewöhnt", analysierte Ofner.

Comeback auf Kurs

Der Sieg markiert einen wichtigen Schritt in Ofners Comeback nach seiner Fersenoperation. Vor den French Open (Beginn nächster Sonntag) kann der Österreicher in Genf weitere Punkte sammeln. Letztes Jahr schied er im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Casper Ruud aus.