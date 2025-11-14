Alles zu oe24VIP
Sinner
© Getty

Tennis

Ohne Satzverlust! Sinner zieht ins ATP-Finals-Halbfinale

14.11.25, 17:09
Titelverteidiger Jannik Sinner bleibt bei den Tennis-ATP-Finals in Turin unantastbar.  

Der in der Weltrangliste auf Rang zwei liegende Südtiroler setzte sich am Freitag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,7:6(3) durch und feierte vor heimischer Kulisse damit seinen dritten Erfolg im dritten Auftritt. Für Sinner war es der 29. Sieg in Serie auf Hardcourt. Er war schon vor der Partie als Halbfinalist festgestanden, Shelton hatte keine Chance mehr auf den Aufstieg.

»Musst auf einem hohen Level spielen«

Sinner holte sich gleich zu Beginn des ersten Satzes ein Break und blieb danach ungefährdet. Im zweiten Satz leistete der Finals-Debütant Shelton mehr Gegenwehr, brachte seine Aufschlagspiele durch und wehrte beim Stand von 4:5 noch einen Matchball ab. Sinner musste erstmals beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler in ein Tiebreak, wo er alles klar machte. In der Runde der besten vier wartet auf Sinner am Samstag der Australier Alex de Minaur.

Sinner
© Getty

"Wenn du hierher kommst und alle drei Gruppenspiele gewinnst, musst du auf einem sehr hohen Level spielen. Das habe ich geschafft", meinte Sinner im Sieger-Interview. Mental habe er sich bis jetzt stark präsentiert, so der 24-Jährige. "Also schauen wir, was jetzt noch kommt." Im Duell um den letzten Halbfinal-Platz stehen sich am Freitagabend noch der Deutsche Alexander Zverev und der Kanadier Felix Auger-Aliassime gegenüber.

