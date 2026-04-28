Sinner-Express rollt in Madrid: Jetzt wartet der neue Rafa

Jannik Sinner marschiert beim Masters in Madrid unaufhaltsam Richtung Titel. Doch im Viertelfinale wartet eine hochemotionale Hürde: Das spanische Wunderkind Rafael Jodar will den Weltranglistenersten stürzen.

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Dienstag nach einem souveränen 6:2, 7:5-Erfolg über den Briten Cameron Norrie in das Viertelfinale des ATP-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Der Italiener peilt in der spanischen Hauptstadt seinen fünften Masters-Titel in Folge an – eine historische Siegesserie, die nun von einem lokalen Helden auf die Probe gestellt wird. Während Sinner gewohnt eiskalt agierte, musste sich sein Landsmann Lorenzo Musetti (Nr. 6 des Turniers) bereits verabschieden; er unterlag dem Tschechen Jiri Lehecka klar mit 3:6, 3:6.

Der neue Rafa begeistert Spanien

In Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz jubeln die Fans in der Caja Magica über einen neuen Rafael. Der 19-jährige Rafael Jodar, der erst kürzlich das Turnier in Marrakesch gewann, versetzt Madrid in Ekstase. Jodar fegte am Dienstag den Tschechen Vit Kopriva mit 7:5, 6:0 vom Platz und untermauerte damit seine Top-Form. Zuvor hatte der Youngster bereits mit einem 6:3, 6:1 über die Nummer 8 der Welt, Alex de Minaur, seinen ersten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler gefeiert.

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Kometenhafter Aufstieg im Ranking

Die Zahlen hinter Jodars Erfolg sind atemberaubend: Am 31. März 2025 wurde er noch auf Platz 911 der ATP-Weltrangliste geführt. Mittlerweile hat sich der 1,91 Meter große Schlaks auf Rang 42 vorgekämpft und steht im Liveranking bereits auf Platz 34. Trotz seiner Statur spielt Jodar kein typisch spanisches Sandplatztennis mit viel Topspin, sondern bevorzugt wie Sinner ein extrem schnelles und flaches Power-Tennis von der Grundlinie.

Showdown vor den Heimfans

Für den Aufsteiger ist das Duell mit Sinner das bisher größte Spiel seiner Karriere. "Es wird ein großartiges Match und ich hoffe, dass viele Zuschauer mich anfeuern werden", sagte Jodar mit Blick auf den Viertelfinal-Kracher. Während Sinner seinen ersten Titel in Madrid gewinnen will, hofft ganz Spanien auf die nächste Sensation des Wunderkinds, das trotz seiner nur 70 kg Körpergewicht eine enorme Wucht in seine Schläge bringt.