Olympia-Legende über Liebes-Aus: "Es war wunderschön, ihn rauszuwerfen"

Tiril Eckhoff gehört zu den erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. In einem Podcast redet sie nun zum ersten Mal über ihre Trennung.

2023 beendete Eckhoff ihre Profikarriere. Dabei konnte sie insgesamt acht Olympia-Medaillen, darunter zwei aus Gold, holen. Zusätzlich wurde die Biathletin zehn Mal Weltmeisterin und gewann einmal den Gesamtweltcup.

Doch die Sport-Pension verlief nicht reibungslos. Vor rund einem Jahr bestätigte Eckhoff ihre Trennung vom Ex-Langläufer Anund Lid Byggland. Nun spricht sie zum ersten Mal offen über das Liebes-Aus.

"‚Weißt du, Tiril, vielleicht ist es Zeit, Schluss zu machen‘"

Die 35-Jährige erklärt im Podcast "Ida med hjerte i handen", dass die Trennung von Byggland ausgegangen sei. Eckhoff erzählt: "Dann kommt er plötzlich und sagt: ‚Weißt du, Tiril, vielleicht ist es Zeit, Schluss zu machen‘." Zu diesem Zeitpunkt waren Eckhoff und Byggland 13 Jahre lang ein Paar und bereits verlobt.

Der Satz hat die Ex-Biathletin schwer zugesetzt. Sie habe viel geweint und trauert über das Liebes-Aus. Zusätzlichen Stress bereitete ihre Bachelor-Abschlussarbeit, die sie damals verfasste.

Wenn Eckhoff heute auf die Trennung schaut, kann sie darüber wieder lachen. Die 35-Jährige meint: "Es war wunderschön, ihn rauszuwerfen. Ich habe danach sogar eine Putzkraft bestellt, um die ganze Wohnung sauber zu machen." Seit Anfang 2026 hat die Norwegerin einen neuen Partner. Er heißt Joakim.