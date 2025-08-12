Wegen Hitze-Hammer: Tennis-Star bricht während Spiel zusammen

Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech ist während der Cincinnati Open bei enormer Hitze zusammengebrochen.

Im zweiten Satz im Drittrundenduell mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ging der 30-Jährige beim Hartplatz-Turnier im US-Bundesstaat Ohio an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

"Großes Glas Wasser "

"Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein großes Glas Wasser und es geht wieder los", schrieb Rinderknech auf Instagram. Der Profi pausierte kurz, kühlte sich mit Eisbeuteln ab und entschied sich zum Weitermachen. Er gab jedoch später auf und Auger-Aliassime zog ins Achtelfinale ein. Die Zeitung "L'Equipe" schrieb von 31 Grad Celsius, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten.

Sinner betroffen

Zudem sorgte in Cincinnati ein Stromausfall für Probleme. Daher wurde das Turnier am Montagnachmittag (Ortszeit) bis in den frühen Abend unterbrochen. Betroffen war auch der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner, der sich gegen den Kanadier Gabriel Diallo souverän in zwei Sätzen durchsetzte.