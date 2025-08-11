Kopf in Kühlbox und Turnier-Aus: Was ist mit Tennis-Ass los?

Daniil Medwedew verliert erneut – und sorgt in Cincinnati mit ungewöhnlichen Aktionen für Verwunderung bei Fans und Zuschauern.

Der frühere Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew steckt weiter in einer sportlichen Krise. Beim Turnier in Cincinnati verlor der 29-Jährige gegen den australischen Underdog Adam Walton und kassierte damit die nächste Niederlage in diesem Jahr.

Auffälliges Verhalten auf dem Platz

Vor allem seine Reaktionen während des Matches fielen auf: Medwedew steckte seinen Kopf in eine Kühlbox, zog plötzlich sein T-Shirt aus und hielt sich einen Kühlschlauch ins Gesicht. Die ungewöhnlichen Aktionen wurden von den Zuschauern teils mit Verwunderung, teils mit Gelächter aufgenommen.

Hitze als möglicher Faktor

Der Russe schien mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, wirkte dabei jedoch nicht amüsiert. Nach dem Match setzte er sich mit einer Flasche in der Hand auf seinen Platz und starrte lange ins Leere.

Formkrise hält an

Medwedews sportlicher Abwärtstrend gibt weiter Rätsel auf – sowohl für ihn selbst als auch für Beobachter. Die Niederlage gegen Walton reiht sich in eine Serie enttäuschender Resultate ein.