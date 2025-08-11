Baby-News! Rafal Nadal wird wieder Vater

Rafal Nadal wird zum zweiten Mal Vater!
Tennis-Ass und Ehefrau Mery Perello begrüßen einen Sohn.
- Kopf in Kühlbox und Turnier-Aus: Was ist mit Tennis-Ass los?
- Rodionov holt achten Challenger-Titel in Bonn
- Tagger-Höhenflug im Finale gestoppt
Nadal und seine Frau Mery Perello:
Rafael Nadal und Mery
In Spanien kam der zweite Sohn
Rafael Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der 39-jährige Tennisspieler und seine 37-jährige Frau Mery Perello, die bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Rafa sind, begrüßten ihren zweiten Sohn am 7. August im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas in Palma, Mallorca, laut lokalen Nachrichtenberichten.
© Instagram/Rafael Nadal
Name des Opas
Berichten zufolge wählte das Paar den Neuankömmling nach Merys Vater Miguel, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit verstarb.