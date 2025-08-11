Alles zu oe24VIP
Rafael Nadal
© Getty

Ein Sohn

Baby-News! Rafal Nadal wird wieder Vater

11.08.25, 10:33
Rafal Nadal wird zum zweiten Mal Vater!  

Tennis-Ass und Ehefrau Mery Perello begrüßen einen Sohn. 

Nadal und seine Frau Mery Perello: 

Rafael Nadal und Mery 

Rafael Nadal und Mery 

© Instagram

In Spanien kam der zweite Sohn 

Rafael Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der 39-jährige Tennisspieler und seine 37-jährige Frau Mery Perello, die bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Rafa sind, begrüßten ihren zweiten Sohn am 7. August im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas in Palma, Mallorca, laut lokalen Nachrichtenberichten.

Rafael Nadal
© Instagram/Rafael Nadal

Name des Opas

Berichten zufolge wählte das Paar den Neuankömmling nach Merys Vater Miguel, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit verstarb.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

