Baby-News! Rafal Nadal wird wieder Vater

Rafal Nadal wird zum zweiten Mal Vater!

Tennis-Ass und Ehefrau Mery Perello begrüßen einen Sohn.

Nadal und seine Frau Mery Perello:

Rafael Nadal und Mery © Instagram

In Spanien kam der zweite Sohn

Rafael Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der 39-jährige Tennisspieler und seine 37-jährige Frau Mery Perello, die bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Rafa sind, begrüßten ihren zweiten Sohn am 7. August im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas in Palma, Mallorca, laut lokalen Nachrichtenberichten.

© Instagram/Rafael Nadal

Name des Opas

Berichten zufolge wählte das Paar den Neuankömmling nach Merys Vater Miguel, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit verstarb.