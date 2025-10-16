Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. ATP
  5. Erste Bank Open
Sebastian Ofner
© APA

Rodionov-Chance:

Ofner-Ausfall! Steirer muss Erste Bank Open absagen

16.10.25, 11:05
Teilen

Sebastian Ofner muss die Erste Bank Open in Wien absagen. Der Steirer verzichtet wegen anhaltender Probleme mit Handgelenk und Fersen auf sein Heimturnier, Davis-Cup-Held Jurij Rodionov rückt nach.

Sebastian Ofner muss die am Samstag beginnenden Erste Bank Open in Wien absagen. Der Steirer verzichtet auf einen Start bei seinem Heimturnier wegen anhaltender Probleme mit dem rechten Handgelenk und Schmerzen in beiden Fersen. Der 29-Jährige wäre dank einer Wildcard im Hauptbewerb des mit 2,7 Millionen Euro dotierten Turniers dabei gewesen.

Ofner seit Comeback nicht schmerzfrei

"Ich war seit meiner Rückkehr auf den Tennisplatz leider nie richtig schmerzfrei, in letzter Zeit sind die Beschwerden immer größer geworden", erklärte Ofner. Der Steirer muss sich nun genaueren Untersuchungen an Handgelenk und Fersen unterziehen. Turnierdirektor Herwig Straka betonte: "Oberste Priorität hat nun, dass er wieder komplett fit wird und schmerzfrei spielen kann."

Rodionov rückt als Davis-Cup-Held nach

Jurij Rodionov
© Gepa Pictures

Die frei gewordene Wildcard geht an Jurij Rodionov. Für den Davis-Cup-Helden ist es der dritte Auftritt im Hauptbewerb der Erste Bank Open nach 2020 und 2022. Rodionov hatte im September zwei Punkte zum 3:2-Triumph gegen Ungarn beigesteuert und Österreich damit ins Final 8 nach Bologna geführt. "Wenn er diese Form auch in Wien ausspielen kann, ist ihm auch hier einiges zuzutrauen", so Straka.

Ab Dienstag wird auch Topfavorit Jannik Sinner auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle aufschlagen.

