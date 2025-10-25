Tennis-Showdown! Sinner und Zverev im Wiener Traumfinale

Am Sonntag kommt es in der Wiener Stadthalle zum Traumfinale: Jannik Sinner trifft auf Alexander Zverev. Beide früheren Wien-Sieger kämpfen um ihren jeweils zweiten Titel beim ATP-Turnier in der Hauptstadt.

Am Sonntag steigt das große Finale in der Wiener Stadthalle: Ab 14.00 Uhr (live ServusTV & Sport24-Liveticker) treffen Jannik Sinner und Alexander Zverev im Endspiel der Erste Bank Open aufeinander. Die Nummer 2 und 3 der Welt liefern sich ein Duell um den begehrten Wien-Titel.

Sinner mit beeindruckender Serie

Der Südtiroler kommt mit 20 Indoor-Siegen in Folge nach Wien und will nach 2023 seinen 2. in der Stadthalle und den vierten Titel in dieser Saison holen. "Wieder im Finale in Wien zu stehen, bedeutet mir viel", sagte Sinner nach seinem Halbfinalsieg gegen Alex de Minaur. Der Weltranglistenzweite spielt um seinen insgesamt 22. Karrieretitel.

Den Kampf um die Weltranglisten-Spitze hat Sinner jedoch bereits abgehakt. "Dieses Jahr ist es unmöglich, das aufzuholen", sagte er mit Blick auf Carlos Alcaraz. "Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison – sie war außergewöhnlich."

Zverev mit Heimvorteil in Stadthalle

Auch Zverev zeigte im Halbfinale gegen Lorenzo Musetti eine souveräne Leistung. Der Deutsche gewann 6:4, 7:5 und feierte seinen 300. Sieg auf Hartplatz. "Ich freue mich auf das Finale gegen Jannik.", meinte Zverev.

Der Deutsche fühlt sich in Wien besonders wohl: "Wien ist eine meiner absoluten Lieblingsstopps auf der Tour." Zverev, der 2021 bereits in Wien gewann führt im Head-to-Head gegen Sinner mit 4:3.

Historisches Finale erwartet

Erst zum vierten Mal in der Turniergeschichte stehen die Top 4 im Halbfinale - die Besetzung ist besser als bei den bisher acht Masters-1000-Turnieren dieser Saison. Das Publikum in der ausverkauften Stadthalle erwartet ein Tennis-Klassiker der Extraklasse.