Beckers Vision: "Zverev & Nadal wären Dreamteam"

Boris Becker setzt große Hoffnungen in eine Zusammenarbeit zwischen Alexander Zverev und der Nadal-Familie. Der deutsche Tennisstar trainierte bereits auf Mallorca und will Toni Nadal als Berater gewinnen. In Toronto startet er als Topfavorit.

Boris Becker sieht in einer möglichen Partnerschaft zwischen Alexander Zverev und der Nadal-Familie großes Potenzial. "Das war der erste richtige Schritt", sagte die deutsche Tennis-Legende über Zverevs Training auf Mallorca . Nach seinem Wimbledon-Aus hatte der Weltranglisten-Dritte zehn Tage mit Rafael Nadal und dessen Onkel Toni gearbeitet. Zverev wirbt um Nadals Mentor Jetzt versucht Zverev, Toni Nadal als festen Berater zu gewinnen: "Ich versuche ihn zu überzeugen, mehr Wochen mit mir zu verbringen" , sagte der Deutsche beim ATP-Turnier in Toronto. Der spanische Erfolgstrainer bleibt jedoch ein gefragter Mann. Zverev hofft auf wertvolle Impulse für seinen lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Chance in Kanada Bei den Canadian Open tritt Zverev als Topgesetzter an, nachdem Jannik Sinner und Carlos Alcaraz absagten. "Ich will das Maximum herausholen" , betonte der Hamburger. Das Turnier ist sein letzter großer Test vor den US Open Ende August. Becker zeigt sich überzeugt, dass die Nadal-Connection Zverev den entscheidenden Push geben könnte. Der 26-Jährige will endlich den Sprung an die absolute Weltspitze schaffen .