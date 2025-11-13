Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. Davis Cup
Davis Cup: Nächster Ausfall droht vor Österreich-Duell
© GEPA/Insidefoto/Nicolo Campo

Nach Sinner

Davis Cup: Nächster Ausfall droht vor Österreich-Duell

13.11.25, 16:57
Teilen

Italien muss im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Österreich bereits auf Superstar Jannik Sinner (24) verzichten, nun droht der Ausfall des zweiten Top-10-Spielers.

Am 18. November treffen die beiden Nationen aufeinander, die Karten scheinen sich für das ÖTV-Team aber stetig zu verbessern. Es verdichten sich die Gerüchte, dass auch Lorenzo Musetti (23) nicht antreten wird.

"Musetti spielt seit acht Wochen ununterbrochen, zudem wird er bald Papa. Wir haben gesagt, dass wir nach den ATP Finals noch einmal über die ganze Sache reden", so Italiens Kapitän Filippo Volandri.

Ersatz steht parat

Die Nummer neun der ATP ist aktuell in Turin im Einsatz, wo er zuletzt ein hartes Stück Arbeit beim 2:1-Sieg gegen Alex de Minaur zu bewältigen hatte. Es könnte auch davon abhängen, wie weit Musetti kommt.

Nachrücken würden aber natürlich keine schwachen Spieler. Nummer 39 Lorenzo Sonego (30) oder Nummer 26 Luciano Darderi (23) stehen in den Startlöchern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden