Davis Cup: Nächster Ausfall droht vor Österreich-Duell

Italien muss im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Österreich bereits auf Superstar Jannik Sinner (24) verzichten, nun droht der Ausfall des zweiten Top-10-Spielers.

Am 18. November treffen die beiden Nationen aufeinander, die Karten scheinen sich für das ÖTV-Team aber stetig zu verbessern. Es verdichten sich die Gerüchte, dass auch Lorenzo Musetti (23) nicht antreten wird.

"Musetti spielt seit acht Wochen ununterbrochen, zudem wird er bald Papa. Wir haben gesagt, dass wir nach den ATP Finals noch einmal über die ganze Sache reden", so Italiens Kapitän Filippo Volandri.

Ersatz steht parat

Die Nummer neun der ATP ist aktuell in Turin im Einsatz, wo er zuletzt ein hartes Stück Arbeit beim 2:1-Sieg gegen Alex de Minaur zu bewältigen hatte. Es könnte auch davon abhängen, wie weit Musetti kommt.

Nachrücken würden aber natürlich keine schwachen Spieler. Nummer 39 Lorenzo Sonego (30) oder Nummer 26 Luciano Darderi (23) stehen in den Startlöchern.