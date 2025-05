Ofner startet mit "Blitzsieg" in French-Open-Generalprobe

Tennis-Ass Sebastian Ofner steht nach einem 6:1, 6:2-Auftaktsieg beim ATP250-Turnier in Genf im Achtelfinale, wo der 29-jährige Steirer auf den Portugiesen Nuno Borges trifft.

Wie in der Vorwoche in Rom kämpfte sich Sebastian Ofner (ATP-Nr. 128) auch in Genf erfolgreich durch die Quali und meisterte auch die erste Haupt-Runde souverän: In 54 Minuten fertigte unser bester Tennisprofi den Russen Ivan Gachow, der es ebenfalls über die Quali in den Hauptbewerb geschafft hatte, mit 6:1, 6:2 vom Platz. Achtelfinal-Gegner ist Nuno Borges, die Nr. 41 der Welt. Der portugiesische Sandplatz-Spezialist hatte schon am Sonntag gegen den als Nummer 7 gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen 4:6, 6:3, 6:3 gewonnen.

Nächter Stopp: French Open - Auslosung am Donnerstag

Von den Genf Open geht‘s für Ofner nach Paris, wo bereits am Sonntag die French Open starten. Dort erspart sich Ofner dank geschütztem Verletzungs-Ranking (nach Fersen-Operationen) die Quali. Auslosung ist am Donnerstag.