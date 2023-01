Großbritannien bei United Cup in K.o.-Phase

Großbritanniens Tennis-Mixed-Team hat als erste Mannschaft die K.o-Runde beim United Cup in Australien erreicht.

Am Sonntag verhalf Dan Evans seiner Truppe in Sydney mit einem 6:3,1:6,6:3 über Albert Ramos-Vinolas zu einem 3:1 über Spanien und zum Weiterkommen in Gruppe D. Zuvor hatte es Paula Badosa dank eines 6:7(6),7:6(5),6:1 über Harriet Dart noch einmal spannend gemacht. Nächster Gegner der Briten ist der Sieger von Gruppe C mit den USA, Deutschland und Tschechien.

Die Tschechen setzten sich am Sonntag ebenfalls in Sydney gegen Deutschland mit 3:2 durch, besiegelt durch ein 6:4,6:2 der Weltranglisten-16. Petra Kvitova über Laura Siegemund. Den 0:3-Rückstand nach den Niederlagen von Olympiasieger Alexander Zverev und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier am Samstag konnte das deutsche Team nicht mehr aufholen.

Zverev zog dennoch ein zufriedenes Zwischenresümee. Für den 25-Jährigen ist der Auftritt beim United Cup in Australien gleichzeitig sein Comeback auf der Tennis-Tour nach seiner Fuß-Operation. "Physisch bin ich noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich sein muss. Das ist keine Frage. Ich werde viel schneller müde als vorher. Ich bin nicht so schnell wie ich es wahrscheinlich war", sagte Zverev. Es werde noch einige Wochen dauern, bis er wieder zurück auf dem Niveau sei, das er erreichen wolle.

In sechs Gruppen des neuen Wettbewerbs kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Jänner ermittelt. Beim United Cup geht es auch um Weltranglistenpunkte sowie um insgesamt 15 Millionen US-Dollar (14,05 Millionen Euro) an Preisgeld und Prämien.