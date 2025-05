Muster-Kritik zu "Fall Sinner": "Man hat eine Lösung gefunden ..."

Mit 19 Kilo weniger als bei seinem letzten offiziellen Auftritt im Herbst kam Thomas Muster (57) am Mittwoch zur Präsentation des neuen Stadthallen-Turnierkonzepts in die Marx Halle. Nebenbei gab die Tennis-Legende spannende Einblicke.

Muster hilft Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka bei der Umsetzung der Neuerungen für das ATP500-Turnier in Wien (18.-26. Oktober). Nebenbei achtet der 57-Jährige mehr als in den vergangenen Jahren auf seine Fitness. Seit 15. Jänner absolviert der ehemalige Weltranglisten-Erste in seiner neuen Heimat Kärnten wie er verriet, ein regelmäßiges Laufprogramm, das deutlich sichtbar Wirkung zeigt. "Wenn du vorher sehr schlecht ausgesehen hast, dann schaust du schnell wieder besser und jünger aus", meint der frühere Tennis-Schwerarbeiter augenzwinkernd. Das Tennis-Racket hat er nur mehr selten in der Hand: "Hie und da spiele ich mit meiner Tochter ..." Umso intensiver verfolgt Muster das Geschehen auf der Tennis-Tour.

oe24 fragte beim ehemaligen Tennisstar nach ...

...ob man mit der Doping-Causa um Jannik Sinner richtig umgegangen ist?

Muster knallhart: "Nein! Ich mag den Sinner ich bin ein Fan von ihm und will auch, dass er in Wien spielt. Aber Doping ist Schwarz oder Weiß. Man hat eine Lösung gefunden die passt - für ihn, weil es ihm so am wenigsten weh tut. Aber es ist so ... freigesprochen da, verurteilt dort, aber auch nicht wirklich. Man ist auch nicht ein bissl schwanger. Man muss die Grenzwerte klar definieren und ein Urteil fällen. Dann kann man sagen: Gibt's dafür drei Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr." Für Muster heißt das: "Man ist gedopt, oder man ist nicht gedopt. Wie es in deinen Körper gekommen ist, ist deine Verantwortung."

"Ich glaub nicht, dass ihn dieses Doping besser gemacht hat"

Muster weiter: "Wenn's nach mir geht, sag ich. Lasst ihn einfach spielen, weil dieses Mikro-Doping ist eh wurscht. ABER: Es gibt ein Gesetz, vor dem müssen alle gleich sein. Aber das sind sie nicht, dabei geht's um Fairness, und man darf sich nicht wundern, dass das einigen sauer aufstößt. Jetzt ist das Thema eh gegessen. Er spielt wieder, und er wird auch wieder gut spielen. Ich glaub auch nicht, dass ihn dieses Doping besser oder zur Nummer 1 gemacht hat."

... was er zu den aktuellen Aktivitäten von Dominic Thiem sagt.

Muster: "Ich hab nur gelesen, dass er bei irgendwas mit Stars mitspielt (ab Juli beim mit 12 Millionen Dollar dotierten Legends Team Cup, d. Red.). Dann hab ich die Namen gelesen und die Stars vermisst. Aber gut, ich hab auch Champions Tour gespielt und Exhibitions. Wenn es so was mit so viel Preisgeld zu meiner Zeit gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich auch mitgespielt. Das ist gut für die Kassa. Er ist ja noch jung. Lasst ihn Fußball spielen, Darts oder was auch immer."

Ob sich Sebastian Ofner wieder in den Top 100 etablieren wird?

Muster: "Man wünscht es ihm. Er spielt gut, er hat einen guten Trainer und mit jetzt Herwig Straka auch ein gutes Management. Sein Immer-wieder-Aufstehen hat schon Qualität. Es ist nicht lustig, was er durchgemacht hat mit den Operationen (an beiden Fersen, d. Red.) und den Schmerzen. Super, dass er sich in Rom fürs Hauptfeld qualifiziert hat. Schön, wenn er es schafft, dass er Ende des Jahres wieder soweit ist, dass er wieder fix bei den Grand Slams dabei ist. Wichtig ist natürlich, dass er schmerzfrei bleibt. Wenn du in diesem Konzert wieder mitspielst, ergeben sich auch automatisch Chancen."

... seinem French-Open-Favoriten.

Muster: "Gibt es keinen, Paris ist offen, wie schon lange nicht. Sinner muss erst wieder reinkommen. Alcaraz hat in Madrid zurückgezogen, schauen wir, das in Rom passiert. Djokovic gehört nicht mehr zu den Favoriten für mich."

Die Erste Bank Open: 18.-26. Oktober. Parallel zu den Haupt-Matches in der Wiener Stadthalle wird auf drei Courts in der Marx Halle gespielt.