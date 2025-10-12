Ofner am Montag gegen Borg-Sohn, auch Misolic im Hauptfeld

Tennis-Ass Sebastian Ofner bekommt es am Montag beim ATP250-Turnier in Stockholm ausgerechnet mit Publikumsliebling Leo Borg zu tun. Qualifikant Filip Misolic hatte endlich wieder Erfolgserlebnisse.

Dank "protected ranking" ist Ofner (ATP-Nr. 138) in der schwedischen Hauptstadt fix im Hauptfeld und steht dort einem klingenden Namen gegenüber. Der Steirer beginnt am Montag gegen den Schweden Leo Borg, den 22-jährigen Sohn von Tennis-Legende Björn Borg (69).

Der 29-jährige Steirer hat das bisher einzige Aufeinandertreffen mit Borg jun. in diesem Jahr in der 1. Genf-Qualifikationsrunde auf Sand in zwei Sätzen für sich entschieden.

Misolic schaffte es erfolgreich durch die Quali

Ebenfalls im Hauptfeld steht Ofners Steirer-Landsmann Filip Misolic. Österreichs einziger Top-100-Spieler (ATP-Nr. 95) hatte sein Ticket mit Quali-Siegen über den Schweden William Rejchtman Vinciguerra und am Sonntag gegen den Norweger Viktor Durasovic (6:3, 3:6, 7:6) gelöst.

Die Zulosung der Qualifikanten ergab, dass Misolic in der 1. Runde voraussichtlich am Dienstag auf den Polen Kamil Majchrzak (ATP-Nr. 66) trifft.