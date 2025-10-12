Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Ofner
© Epa

ATP250 Stockholm:

Ofner am Montag gegen Borg-Sohn, auch Misolic im Hauptfeld

12.10.25, 20:30
Teilen

Tennis-Ass Sebastian Ofner bekommt es am Montag beim ATP250-Turnier in Stockholm ausgerechnet mit Publikumsliebling Leo Borg zu tun. Qualifikant Filip Misolic hatte endlich wieder Erfolgserlebnisse.

Dank "protected ranking" ist Ofner (ATP-Nr. 138) in der schwedischen Hauptstadt fix im Hauptfeld und steht dort einem klingenden Namen gegenüber. Der Steirer beginnt am Montag gegen den Schweden Leo Borg, den 22-jährigen Sohn von Tennis-Legende Björn Borg (69).

Der 29-jährige Steirer hat das bisher einzige Aufeinandertreffen mit Borg jun. in diesem Jahr in der 1. Genf-Qualifikationsrunde auf Sand in zwei Sätzen für sich entschieden.

Misolic schaffte es erfolgreich durch die Quali 

Ebenfalls im Hauptfeld steht Ofners Steirer-Landsmann Filip Misolic. Österreichs einziger Top-100-Spieler (ATP-Nr. 95) hatte sein Ticket mit Quali-Siegen über den Schweden William Rejchtman Vinciguerra und am Sonntag gegen den Norweger Viktor Durasovic (6:3, 3:6, 7:6) gelöst. 

Die Zulosung der Qualifikanten ergab, dass Misolic in der 1. Runde voraussichtlich am Dienstag auf den Polen Kamil Majchrzak (ATP-Nr. 66) trifft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden