Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Jannik Sinner
© Getty

Tennis-Schock

Sinner: Aufgabe kurz vor Wien-Turnier

05.10.25, 19:52
Teilen

Der Südtiroler musste in Shanghai aufgeben.

Jannik Sinner kann seinen Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht verteidigen. Der Weltranglisten-Zweite, der in wenigen Wochen auch in Wien am Start sein wird, musste am Sonntag in der dritten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beim Stand von 7:6(3),5:7,2:3 aus Sicht des Italieners wegen eines Krampfes im rechten Oberschenkel aufgeben. Das Match fand bei extrem schwülen Bedingungen statt.

"So will man ganz sicher kein Match gewinnen", sagte Griekspoor. "Wir hatten hier schon die ganze Woche brutale Bedingungen." Das Aus von Sinner ist ein großer Rückschlag für den Südtiroler im Kampf um Platz 1 im ATP-Ranking am Jahresende. Im Race liegt er aktuell 2.540 Punkte hinter Leader Carlos Alcaraz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden