Thiem scheiterte im Estoril-Viertelfinale

Thiem besiegt Ofner beim Estoril-Auftakt in drei Sätzen Das Österreicher-Duell beim ATP-Turnier in Estoril ist am Dienstag an Dominic Thiem gegangen. Der Niederösterreicher besiegte in Runde eins den Steirer Sebastian Ofner 3:6,6:3,6:4, feierte so seinen heuer zweiten, von ihm heiß ersehnten Matcherfolg.