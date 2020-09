Thiem steht zum 2. Mal in New York im Viertelfinale

Wer ist Felix Auger-Aliassime?

Felix Auger-Aliassime tritt in New York zu seinem ersten Achtelfinale bei einem Grand Slam-Turnier an. Nach einer ineffizienten Leistung gegen Thiago Monteiro steigerte er sich und schöpfte sein volles Potenzial gegen Andy Murray und Corentin Moutet aus. Der Kanadier hat im Jahr 2016 den US Open-Titel bei den Junioren gewonnen. Er ist aufgrund seines Talents, seiner Fähigkeiten und seines enormen Potenzials sicherlich auch auf diesem Niveau in der Lage, noch mehr zu erreichen. Das einzige Problem von Felix Auger-Aliassime scheint darin zu bestehen, dass er nicht immer sein bestes Tennis zeigt und zu unbeständig ist, um positive Ergebnisse in großen Matches zu erzielen.

