Verpasst Davis-Cup: Tennis-Star Ofner muss Pause einlegen
Körperliche Probleme

Verpasst Davis-Cup: Tennis-Star Ofner muss Pause einlegen

27.08.25, 10:40
Tennis-Star muss kürzertreten: Sebastian Ofner wird dem Davis-Cup-Duell gegen Ungarn am 12. und 13. September in Debrecen nicht zur Verfügung stehen. 

Nach den US Open in New York legt der 28-Jährige eine mehrwöchige Pause ein – aus gesundheitlichen Gründen.  

Ofner hatte sich im Herbst des Vorjahres gleich an beiden Fersen operieren lassen und im Frühjahr sein Comeback auf der ATP-Tour gefeiert. Mit starken Auftritten wie dem Halbfinal-Einzug in Genf und der dritten Runde in Wimbledon unterstrich der Steirer seine Klasse. Doch zuletzt machten ihm wiederholt körperliche Probleme zu schaffen.

"Viel Substanz gekostet"

„Der Weg zurück hat sehr viel Substanz gekostet und körperlich Spuren bei mir hinterlassen“, erklärte Ofner in einer Aussendung. Deshalb wolle er die nächsten Wochen nutzen, um medizinische Abklärungen vornehmen zu lassen und die Akkus neu aufzuladen. Sein Ziel sei es, im Saisonfinish wieder topfit anzugreifen.

Für das österreichische Davis-Cup-Team ist die Absage ein herber Rückschlag. Ofner gilt als verlässlicher Punktelieferant und hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr ihm die Auftritte im Nationaldress am Herzen liegen. „Wer mich kennt, weiß, dass mir extrem viel daran liegt, Davis Cup für Österreich zu spielen. Aber im Moment muss ich den Fokus auf meine Gesundheit legen“, so der Steirer.

