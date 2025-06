Wimbledon: Quali-Aus für Grabher und Kraus

Nach dem Quali-Aus von Julia Grabher und Sinja Kraus ruhen unsere Hoffnungen in der 3. Quali-Runde für den Tennis-Klassiker in Wimbledon auf Filip Misolic und ab Montag im Hauptfeld auf Sebastian Ofner.

Nach Sinja Kraus (3:6, 4:6 gegen Whitney Osuigwe/USA) schaffte es auch die frühere Top-100-Spielerin Julia Grabher (WTA-Nr. 141) nicht ins Wimbledon-Hauptfeld. Die 28-jährige Vorarlbergerin kämpfte sich in der 1. Quali-Runde des Rasen-Klassikers gegen die britische Lokalmatadorin Amarni Banks zwar nach 4:6 zurück in die Partie. Nachdem Durchgang 2 eine klare Angelegenheit für die Vorarlbergerin gewesen war, legte Banks in Satz drei mit einem Break zum 2:0 den Grundstein für den Sieg 6:4, 1:6, 6:3.

Für Kraus wäre gegen Osuigwe vor allem im zweiten Satz mehr möglich gewesen, die 23-jährige ÖTV-Spielerin schaffte aber nach einer 4:2-Führung aber keinen Game-Gewinn mehr.

Daumendrücken für Misolic

Am Mittwoch (2. Partie nach 12 Uhr) kämpft Österreichs neue Nummer 1 Filip Misolic (ATP-110) gegen Gauthier Onclin (BEL/ATP-204) um den Einzug in die 3. Quali-Runde. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren in der 1. Runde gescheitert.

Dank geschütztem Verletzungsranking fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner.