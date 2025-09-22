Alles zu oe24VIP
Alexander Zverev
© Asanka Brendon Ratnayake

Tennis:

Zverev-Pleite sorgt für Europas Niederlage beim Laver Cup

22.09.25, 06:41 | Aktualisiert: 22.09.25, 09:28
Teilen

Alexander Zverev hat mit einer Niederlage gegen Taylor Fritz den Laver Cup für Team Welt entschieden. Der Deutsche unterlag dem US-Amerikaner mit 3:6, 6:7(4) im entscheidenden Einzel, wodurch Team Europa mit 9:13 verlor.

Alexander Zverevs Niederlage gegen Taylor Fritz besiegelte die Niederlage des europäischen Teams beim Laver Cup in San Francisco. Der Hamburger unterlag dem US-Amerikaner mit 3:6, 6:7(4) im entscheidenden letzten Einzel des Mannschaftswettbewerbs.

Alcaraz kämpft vergeblich

Zuvor hatte Carlos Alcaraz Europa noch einmal zurück ins Turnier gebracht. Der Weltranglistenerste gewann zunächst im Doppel an der Seite von Casper Ruud (7:6, 6:1) und anschließend im Einzel gegen Francisco Cerundolo (6:2, 6:1). Doch Alex de Minaurs Sieg gegen Jakub Mensik brachte Team Welt wieder auf Distanz.

Zverev ohne Antwort auf Fritz

Wie bereits am Samstag gegen Alex de Minaur zeigte Zverev Schwächen im ersten Satz. Obwohl er sich im zweiten Satz steigerte und in den Tiebreak kämpfte, reichte es nicht gegen den in der Heimat spielenden Fritz. Die Niederlage besiegelte die 9:13-Niederlage Europas.

Nächste Auflage in London

Team Europa führt in der Gesamtwertung nun nur noch mit 5:3. Die neunte Auflage des Laver Cups findet 2026 in London statt.

