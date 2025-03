Danube Dragons spielen Meister Prag an die Wand

Die Danube Dragons sind mit einem 17:3-Heimsieg gegen den amtierenden Austrian Bowl Sieger, die Prague Black Panthers, in die neue Saison gestartet.

Samstag, 14 Uhr hatte das lange Warten ein Ende. Die neue AFL-Season wurde mit einem Gastspiel von Meister Prag bei den Danube Dragons eröffnet. Der Champion hatte dabei gegen die überlegene Defense und den neuen Dragons-Spielmacher Alexander Reischl keine Chance.

Die Abwehr der Wiener startete furios. Beim ersten Drive hatten die Tschechen keine Chance, nach einem Sack von Lindengrüner musste der Titelverteidiger gleich wieder vom Platz. Damit hatte Reischl seinen ersten Auftritt im Trikot der Dragons und zugleich auch seine Premiere in der AFL. Der 22-jährige Salzburger stand gleich unter Druck. Nach einem Lauf zum First Down von Matthias Löcker mussten die Dragons gleich über drei Versuche. Ein tiefer Traumpass wurde wegen eines Fouls allerdings zurückgepfiffen. So mussten auch die Dragons zum ersten Mal punten und das Feld wieder verlassen.

Auch beim nächsten Prager Ballbesitz zeigte die Dragons-Defense Zähne. Doch erst wurde ein Fumble wegen einer Pass Interference zurückgenommen, dann schenkte die Dragons-Abwehr den Panthers einen weiteren Raumgewinn nach einer Pass Interference. Die Panthers spielten mutig weiter. Doch beim zweiten ausgespielten 4th Down war es soweit. Jan Gebhart konnte den Pass von Kaylan Wiggins abfangen, die Dragons-Offense war wieder am Zug. Im zweiten Drive ließ Reischl erstmals sein Talent aufblitzen. Ein brutales Foul an dem deutschen Star-Receiver Arne Götz war die Dragons-Offense erstmals in der Red Zone. Nach einer Übergabe zu Running Back Kevin Stanisi, der mühelos in die Endzone lief, gingen die Dragons erstmals 15 Sekunden vor Ende des ersten Viertesl in Führung - 7:0.

Auch beim nächsten Versuch der Panthers anzuschreiben, hatte die Dragons-Abwehr die passende Antwort. Beim neuerlichen Versuch den vierten Versuch auszuspielen war die Abwehr hellwach und Lindengrün konnte Wiggins zu Fall bringen.

Reischl zeigt sein Talent

Auch diesmal zeigte Reischl mit einigen präzisen Pässen wieder auf, allerdings hatte sich die Prager Abwehr mittlerweile auf ihn eingestellt und nach einem 4 and out kam der Titelverteidiger wieder in Ballbesitz. Doch auch diesmal kam die Offense nicht ins Rollen und musste schnell wieder vom Platz.

Auch in der Two-Minute-Warning veränderte sich das Spiel kaum. Die Panthers versuchten mit 45 Sekunden auf der Uhr noch zum Ausgleich zu kommen. Nach einem starken Drive reichte es aber nur zum Field Goal bei auslaufender Uhr und so ging es mit 7:3 in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann vermeintlich mit einem Knall, der die Fans aufschreien ließ. Der Kick-off-Return von Schachermayer endete erst wenige Yards vor der Endzone. Doch der Ball kam nach einem Foul zurück in die Hälfte der Dragons. Und auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Abwehrreihen beider Teams. Sowohl die Dragons, als auch die Panthers mussten sofort wieder das Feld verlassen.

Dragons können erhöhen

Beim nächsten Ballbesitz spielte die Dragons-Offense wieder souverän und kam ein weiteres Mal bis in die Red Zone. Nach einem präzisen Pass von Reischl auf Acenas konnte der Receiver den Ball nicht unter Kontrolle bringen. So blieb den Dragons nur ein Field Goal über - 10:3. Vor dem Ende des 3. Viertels sorgte Reischl für ein weiteres Highlight. Nach starkem Druck der Panthers-Defense verlor er den Ball, konnte ihn aber selbst wieder aufnehmen, sich befreien und sorgte höhe der Mittellinie für ein neues First Down. Und dann war es endlich soweit. Nach einem tiefen Pass von Reischl war Bernhard Uscher zur Stelle und bescherte der Neuverpflichtung seinen ersten Touchdown als Starter in der AFL.

Die Panthers waren gefordert und mussten liefern. US-Import Wiggins zeigte nun seine Klasse. Nach einem Traumpass bei einem vierten Versuch ging er selbst und führte die Panthers 5:50 vor Schluss an die 7-Yard-Linie. Doch der Meister konnte den Drive nicht vollenden. Nach einem False Start und mehreren kurzen Raumgewinnen konnten Rebl und Lindengrün Wiggins beim vierten Versuch stoppen. Die Dragons-Offense kam mit zwei Scores Vorsprung und vier Minuten auf der Uhr zurück aufs Feld.

Reischl, dem man mittlerweile das Debüt nicht anmerkte, hielt den Spielzug mit einem 50-Yard-Pass am Leben und zeigte danach auch, dass er selbst gut zu Fuß ist. So ging es tief in der Hälfte der Panthers in die letzten 2 Minuten. Die Dragons schafften es mit mehreren Läufen zu einem weiteren First Down und konnten damit den klaren 17:31-Auftaktsieg gegen den amtierenden Champion besiegeln.

Nach dem Spiel war Debütant Reischl erleichtert. "Sie haben einen neuen Defensive Coordinator. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat", strahlte der 22-Jährige mit dem Spielball in der Hand.

Auftaktsieg auch für die Vikings

Auch die Vienna Vikings sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Gegen die Swarco Raiders Tirol gab's einen 14:0-Heimsieg im Football Zentrum Ravellin.