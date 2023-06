'Las Vegas ist bereit für den Titel'

Vegas Golden Knights und Florida Panthers kreuzen im NHL-Finale die Schläger.

In der Nacht auf Sonntag (2 Uhr/live Sky) ist es soweit: In der NHL startet der Kampf um die begehrteste Trophäe im Eishockey. Sowohl die Vegas Golden Knights, die seit 2019 Partnerklub der spusu Vienna Capitals sind, als auch die Florida Panthers jagen ihren ersten Titel. Vor dem Start-Bully nahm sich Vegas-Co-Trainer Misha Donskov Zeit für ein Interview mit oe24.

oe24: Fiebert Las Vegas dem Finale schon entgegen?

Misha Donskov: Hier wird es gerade richtig heiß, aber die Vorfreude auf das Finale ist riesig. Das ist eine unglaubliche Chance für unser Team. Ich freue mich für die Spieler, sie haben viel Arbeit reingesteckt, um zu diesem Punkt zu kommen. Es ist eine einmalige Chance im Leben, unsere Jungs wissen das und respektieren es. Es ist etwas Spezielles so weit zu sein in der besten Liga der Welt.

oe24: Beim ersten Training vor dem Finale war auf den Rängen richtig viel los.

Donskov: Ja, die Halle war komplett voll mit Fans. Wir haben wirklich tolle Anhänger, sie sind von Anfang an ein großer Teil von uns. Es ist gerade viel Begeisterung in der Stadt und wir sind bereit, loszulegen.

oe24: Die Knights sind erst seit 2017 in der NHL, bestreiten nach 2018 aber bereits das zweite Endspiel. Eine unglaubliche Entwicklung.

Donskov: Das ist es tatsächlich und daran haben unser Eigentümer Bill Foley, Sportdirektor George McPhee oder GM Kelly McCrimmon großen Anteil – vor allem aber die Spieler. Und natürlich unsere Fans, denn sie unterstützen Eishockey in der Wüste. Es ist etwas Besonderes in zwei Endspielen in sechs Jahren zu sein. Wir sehen das nicht als selbstverständlich an.

oe24: Im letzten Spiel beim 6:0 in Dallas zeigten die Knights die beste Leistung in den Play-offs, oder?

Donskov: Ja, wir Coaches haben das auch so gesehen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Team diesen Schritt gemacht hat. Und diese Art von Spiel müssen wir jetzt auch im Finale auf das Eis bringen.

oe24: Mit den Florida Panthers wartet ein starker Gegner...

Donskov: Das stimmt. Sie haben Boston, Toronto und Carolina geschlagen. Das ist ein gutes Team, das mit viel Geschwindigkeit und Physis spielt. Außerdem spielt Goalie Sergei Bobrovsky unglaublich in den Play-offs. Aber gleichzeitig weiß ich, dass unsere Gruppe bereit ist für diese Herausforderung.

oe24: Sie sind von Anfang an dabei, waren Director of Hockey Operations und sind nun Assistant Coach...

Donskov: Ich war einer der ersten Angestellten in der Hockey Operation im August 2016 – da hatten wir noch kein Team, nicht mal Handys oder Laptops. Es war eine einzigartige Chance ein gesamtes Team aufzubauen. Nach vier Jahren hatte ich die Möglichkeit in den Trainerstab zu wechseln und das macht richtig viel Spaß, ich genieße die Arbeit mit den Spielern. Ich arbeite unter anderem mit den Stürmern und während dem Spiel bin ich das zusätzliche Auge auf der Tribüne.

oe24: Wie läuft die Kooperation mit den spusu Vienna Capitals?

Donskov: Wir sind ständig im Austausch und sehr stolz darauf hier in Las Vegas. Es ist ein toller Klub und das erzähle ich bei jeder Gelegenheit. Manager Franz Kalla ist großartig, ich habe viel Respekt vor ihm.