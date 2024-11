Nach Vorfall: NBA-Star Embiid für drei Spiele gesperrt

Basketball-Star Joel Embiid ist von der NBA für drei Spiele gesperrt worden, weil er einen Journalisten körperlich angegriffen hat.

Diese Entscheidung gab die nordamerikanische Profiliga zwei Tage nach dem Vorfall in der Kabine der Philadelphia 76ers bekannt. Embiid hatte den Kolumnisten des "Philadelphia Inquirer" im Anschluss an das 107:124 gegen die Memphis Grizzlies geschubst.

Embiid hat seit dem Olympiasieg mit den USA in Paris im Sommer noch nicht wieder für die 76ers gespielt und war dafür von dem Journalisten in einem Artikel kritisiert worden. Embiid laboriert an Knieproblemen. Die Sperre von Embiid greift ab dem Moment, ab dem er gesund und wieder einsatzfähig ist, hieß es in der Mitteilung der NBA. Er bekommt während der Sperre kein Gehalt.