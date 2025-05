Oklahoma City Thunder marschieren in die Finals

Oklahoma City Thunder steht in der National Basketball Association als erstes Team in den Finals.

Dank eines 124:94-Heimsiegs am Mittwoch (Ortszeit) entschied OKC die Halbfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 4:1 für sich. Erfolgreichster Werfer war einmal mehr der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der Regular Season (MVP) hatte am Ende 32 Punkte auf seinem Konto, dazu kamen acht Assists und sieben Rebounds.

Die Thunder stehen erstmals seit 13 Jahren und der 1:4-Niederlage gegen die Miami Heat wieder in den NBA-Finals. Spannung kam in Spiel fünf der Finalserie der Western Conference nie auf. Die Nummer eins des Grunddurchgangs trat dafür zu dominant auf. Oklahoma City übernahm früh das Zepter und ließ keine Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Nach dem ersten Viertel lagen Gilgeous-Alexander und Co. gegen offensiv hilflose Timberwolves 26:9 voran, zur Pause bereits 65:32. "Im Moment bin ich glücklich, aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht das Ende des Weges", sagte Gilgeous-Alexander.

Final-Gegner noch offen

Final-Gegner werden die Indiana Pacers oder die New York Knicks sein. Die Pacers führen in der Finalserie der Eastern Conference gegen die Knicks 3:1. Spiel fünf findet in der Nacht auf Freitag im Madison Square Garden statt.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch - Play-off, 3. Runde, Western-Conference-Finale ("best of seven"): Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 124:94. Endstand in der Serie: 4:1