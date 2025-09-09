Schwester (28) von NBA-Profi brutal erschossen

Schock für NBA-Profi Naz Reid: Seine Schwester Toraya ist in New Jersey mit Schusswunden tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Eine Tragödie erschüttert NBA-Profi Naz Reid. Der 26-jährige Center der Minnesota Timberwolves trauert um seine Schwester Toraya, die am Samstag in Jackson Township (New Jersey) getötet wurde.

Schwester mit Schusswunden entdeckt

Laut Polizeiangaben wurde die Frau gegen 11 Uhr am Eingang ihres Wohnkomplexes mit mehreren Schusswunden aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Partner festgenommen

Als mutmaßlicher Täter gilt ihr 29-jähriger Lebensgefährte. Er wurde ohne Widerstand in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Enge Geschwisterbeziehung

Naz Reid hatte in Interviews immer wieder die enge Bindung zu seiner älteren Schwester betont. Gegenüber dem Magazin Minneapolis-St. Paul sagte er einst: „Meine ältere Schwester ist super beschützerisch, sie behandelt uns, als wäre sie unsere Mutter.“