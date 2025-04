Titelfavorit Cleveland stürmt in die 2. NBA-Play-off-Runde

Die Cleveland Cavaliers sind wie ein Sturm über Miami Heat hinweggefegt.

Das Team aus Ohio gewann die "best of seven"-Serie nicht nur 4:0, sondern hat nach den vier Matches 122 Punkte mehr als Miami erzielt. Das ist ebenso NBA-Rekord wie der 138:83-Sieg am Montag. Mit so einem Abstand hatte in einem entscheidenden Match noch kein Team gewonnen. Die Golden State Warriors führen nach einem 109:106 über Houston 3:1.

Demütigung für Miamis Langzeit-Coach

Für Miami endete die Saison mit einem gehörigen Dämpfer, sie lagen vor eigenem Publikum zwischenzeitlich sogar mit 60 Punkten zurück. "Ich hoffe, dass die Spieler daraus lernen werden, aber das war verdammt demütigend", sagte Heat-Coach Erik Spoelstra nach der schlimmsten Niederlage in seinen 17 Saisonen.

Curry vor dem Aufstieg

Stephen Curry und Co. stehen vor dem Aufstieg in die zweite Play-off-Runde. Das Match der Warriors gegen die Rockets verlief weit hitziger. Curry steuerte diesmal nur 17 Punkte bei, bester Mann war Jimmy Butler (27). "Es bedeutet mir die Welt", sagte Butler, der erst zur zweiten Saisonhälfte zu den Warriors gestoßen war: "Ich habe hier meinen Spaß wiedergefunden." Damit spielte der Star auf seine Zeit bei Miami an. Dort war Butler nach mehreren Suspendierungen im Streit gegangen.

Schlimme Verletzung bei Lillard bestätigt

Eine schlimme Vermutung bestätigte sich unterdessen für die Milwaukee Bucks und ihren Star Damian Lillard. Der Aufbauspieler hat sich die Achillessehne im linken Bein gerissen. Lillard war beim 103:129 der Bucks gegen die Indiana Pacers in der Nacht auf Montag ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Ein MRT bestätigte nun die Verletzung. Der 34-jährige Spielmacher war gerade erst von einer wochenlangen Pause wegen einer Venenthrombose in der rechten Wade auf das Parkett zurückgekehrt. Jetzt droht gar der Ausfall für die gesamte kommende Saison. Milwaukee liegt in der Serie 1:3 zurück und müsste noch dreimal gewinnen, um doch noch in die zweite Runde einzuziehen.