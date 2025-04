Trotz Horror-Saison: Pöltl so gut, wie noch nie

Für Jakob Pöltl ist das Spieljahr 2024/25 in der National Basketball Association (NBA) vorzeitig zu Ende gegangen.

Wegen einer Handverletzung verpasst der 29-jährige Wiener auch die letzte Partie am Sonntag bei seinem früheren Arbeitgeber San Antonio Spurs. Wegen Blessuren und verordneter Pausen war er in 25 der 82 Begegnungen nicht dabei. Dennoch darf der Center auf seine neunte NBA-Saison als die statistisch persönlich erfolgreichste zurückblicken.

14,5 Punkte und 9,6 Rebounds, davon 6,3 in der Defensive, pro Partie waren jeweils Bestmarken für den Wiener. Mit 3,3 gesicherten Abprallern am offensiven Brett sicherte sich Pöltl als Neunter eine Top-Ten-Platzierung im diesbezüglichen Ranking. Die Freiwurfquote von 67,4 Prozent war seine beste bisher in der stärksten Basketballliga der Welt. Zu persönlichen Topwerten des österreichischen NBA-Pioniers zählten weiters 35 Punkte bei den Boston Celtics sowie jeweils 19 Rebounds gegen die Denver Nuggets und bei den Cleveland Cavaliers.

Mit 23 Double-Doubles blieb der Wiener knapp unter seinem Höchstwert von 28 aus 2021/22, als er 68 Partien bestritten hatte. Im für Toronto am Sonntag zu Ende gegangenen Spieljahr waren es mit 57 die drittwenigsten bisher. Ab 7. März bekam Österreichs nach wie vor einziger NBA-Spieler vier Wochen lang in jeder zweiten Begegnung eine Pause. Nachdem er im Februar wegen eines Bauchmuskeleinrisses acht Partien verpasst hatte, kam zuletzt die Handverletzung hinzu.