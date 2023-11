21:14 - Kansas City gewinnt Thriller in Frankfurt gegen Miami

Bei der NFL-Premiere in Frankfurt setzten sich die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins mit 21:14 durch.

Beim ersten NFL-Spiel der Geschichte in Frankfurt kam es zum Gipfeltreffen zwischen Super-Bowl-Champ Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins.Vor 48.000 Fans gewinnt Kansas City einen Thriller mit 21:14.

In der ersten Halbzeit sah alles nach einer klaren Sache aus. Die Chiefs gingen dank einer überragenden Defense-Leistung mit 21:0 in die Kabine. Superstar Patrick Mahomes glänzte mit zwei Touchdowns auf Rasheed Rice und Jarred McKinnon. Der dritte Lauf in die Endzone war durch Abwehr-Star Bryan Cook, der nach einem Fumble von Ex-Chiefs-Star Tyreek Hill zur 21:0-Pausenführung lief.

Dolphins zünden Party-Turbo

Doch nach der Pause drehten die Dolphins richtig auf. Im Frankfurter Hexenkessel kommen sie erst nicht richtig in die Gänge. Doch nach einem starken Touchdown-Drive als Tua Tagovaiola Wilson in der Endzone findet wird es wieder spannend. Die Fans in Frankfurt feierten ungeachtet des Spieltandes.

Als Raheem Mostert am Ende des dritten Viertels ebenfalls den Weg in die Chiefs-Endzone findet wird es wieder richtig spannend. Das Finale in Frankfurt wurde zur Nervenschlacht. Nach einem Acht-Minuten-Drive müssen die Dolphins ohne zählbares wieder vom Feld. Doch die Chiefs konnten daraus keinen Nutzen schlagen. Bis zwei Minuten vor Schluss hielt Patrick Mahomes im dritten und vierten Viertel nur bei 67 Yards.

Es kam zum Herzschlagfinale. In der Two-Minute-Warning versuchten die Dolphins nocheinmal alles. Doch nach zwei starken Läufen von Raheem Mostert war an der 31-Yard-Linie Endstation. Doch da versagen den Dolphins die Nerven. Und die Chiefs retten den Sieg. Nach dem Gipfeltreffen übernimmt Kansas City die Führung in der AFC.

Nächste Woche nächster Frankfurt-Hit

Der Kracher in Deutschland war aber noch nicht das Ende der internationalen NFL-Spiele. Nächsten Sonntag kommt Österreichs NFL-Pionier Bernhard Raimann mit den Indianapolis Colts zum Duell mit Rekord-Champion New England Patriots ebenfalls nach Frankfurt.

Auch dieses Spiel ist bereits ausverkauft und wird wieder für einige Gänsehaut-Momente sorgen.