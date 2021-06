Eli und Peyton Manning sind wahre NFL-Legenden. Nun dreht sich allerdings alles um ihren Neffen Arch.

Wenn du Arch Manning heißt, musst du schon früh mit dem Hype rechnen. Der 16-Jährige will auch in wenigen Jahren den Sprung in die Profiliga schaffen und zeigt auf Twitter was er draufhat.

Bei einem kürzlich durchgeführten Clemson Football Camp waren zwei große Namen in der Klasse von 2023 anwesend und spielten zusammen auf dem Feld. Quarterback Arch Manning und Athlet Matayo Uiagalelei gelang ein unfassbarer Deep Ball, der auf Video festgehalten wurde. Manning ist der Sohn von Cooper Manning, dem älteren Bruder von Peyton und Eli.