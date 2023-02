Carolina Hurricanes siegen vor Mega-Kulisse

Die Carolina Hurricanes haben vor fast 57.000 Zuschauern in der National Hockey League (NHL) ihren zehnten Sieg in den vergangenen elf Spielen eingefahren.

Der Spitzenreiter der Metropolitan Division bezwang am Samstag im College-Football-Stadion von North Carolina State in Raleigh die Washington Capitals mit 4:1 und liegt in der Eastern Conference hinter den Boston Bruins weiter auf Rang zwei.

Der Tscheche Martin Necas verzeichnete ein Tor und zwei Assists für die Hurricanes. Washington musste im dritten Spiel in Folge ohne ihren Superstar Alexander Owetschkin auskommen, der sich nach dem Tod seines Vaters nicht beim Team befindet.