  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NHL
Marco Kasper
© Getty

Eishockey

Rossi und Minnesota feiern 2:0-Sieg! Wallstedt mit Shutout

09.11.25, 21:52 | Aktualisiert: 10.11.25, 11:52
Marco Rossi und Minnesota Wild haben in der NHL mit 2:0 gegen Calgary Flames gewonnen. Der Vorarlberger blieb ohne Scorerpunkt, während Goalie Jesper Wallstedt seinen ersten Shutout feierte. Detroit mit Marco Kasper verlor derweil 1:5 gegen Chicago. (198 Zeichen)

Beim 2:0-Heimsieg von Minnesota Wild gegen Calgary Flames blieb der österreichische Center Marco Rossi ohne Scorerpunkt. Die Treffer erzielten Matt Boldy und Kirill Kaprisow in der Schlussminute ins leere Tor . Torhüter Jesper Wallstedt kassierte in seinem dritten NHL-Einsatz dieser Saison erstmals kein Gegentor und feierte seinen ersten Shutout .

Detroit kassiert Heimniederlage

Die Detroit Red Wings mit Österreicher Marco Kasper erlitten eine 1:5-Heimniederlage gegen Chicago Blackhawks . Während Chicago alle drei Überzahlspiele in Tore ummünzte, blieb Detroit in fünf eigenen Powerplays erfolglos . Für Kasper und sein Team war es die dritte Niederlage in Folge und die siebente in 16 Saisonspielen .

Statistiken der Österreicher

Rossi hält in dieser NHL-Saison weiter bei vier Toren und neun Assists in 16 Einsätzen . Für Minnesota Wild bedeutete der 2:0-Erfolg den zweiten Sieg in Folge . Marco Kasper konnte in der aktuellen Saison bisher noch keinen Scorerpunkt verbuchen .

