Verstappen sicherte sich Pole in Katar

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Katar gesichert und damit den nächsten Schritt zu seinem dritten WM-Titel in Serie getätigt.

Im Flutlicht-Qualifying am Freitag nördlich von Doha war der Niederländer im Red Bull klar schneller als Mercedes-Pilot George Russell (+0,441 Sek.) und Oscar Piastri (+0,450) im McLaren. Eine weitere Quali-Enttäuschung erlebte Sergio Perez im zweiten Red Bull, der nicht über Platz 13 hinauskam.

Für den 26-jährigen Verstappen, der im Rennen am Sonntag (19.00 Uhr) von ganz vorne starten wird, war es die zehnte Pole in dieser Saison und die insgesamt 30. seiner Karriere. Der WM-Spitzenreiter kann sich allerdings bereits im Sprint am Samstag (19.30/alles live ORF 1 und Sky) erneut zum Weltmeister krönen. Dazu reicht dem Titelverteidiger ein sechster Platz, der ihm die noch nötigen drei WM-Punkte bringen würde. Auch ein schlechtes Resultat von Pérez, in der WM auf Platz zwei, könnte genügen.

Sprint Shootout

Vor dem kurzen Rennen am Samstag über 19 Runden findet am Persischen Golf noch ein eigenes Qualifying, das sogenannte Sprint Shootout, statt (15.00). Da Perez auch den Grand Prix am Sonntag von Startplatz 13 aus gewinnen müsste, um Verstappens WM-Feier zu verschieben, ist dem Niederländer der vorzeitige Gewinn des Titel-Hattricks im Wüstenstaat kaum noch zu nehmen. In der Gesamtwertung hat Verstappen vor dem 17. von 22 Saisonrennen einen Polster von 177 Punkte auf Perez.