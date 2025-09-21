Alles zu oe24VIP
Salzburg und Ljubljana weiter ungeschlagen
© Gepa

Eishockey-Dominanz:

Salzburg und Ljubljana weiter ungeschlagen

21.09.25, 19:55
Red Bull Salzburg und Olimpija Ljubljana setzen ihre ungeschlagenen Serien in der ICE-Hockeyliga fort. Während die Spitzenreiter siegten, kassierte der KAC eine bittere 1:5-Heimpleite gegen Südtirol, und auch der VSV verlor daheim.

Red Bull Salzburg und Olimpija Ljubljana bleiben die bestimmenden Teams der ICE-Hockeyliga. Die Salzburger gewannen bei den Vienna Capitals mit 3:1 und setzen damit ihre ungeschlagene Serie fort. Michael Raffl erzielte dabei sein erstes Tor für Salzburg.

Ljubljana setzte seine Übermacht mit einem 6:1-Sieg gegen Schlusslicht Pioneers Vorarlberg fort. Verteidiger T.J. Brennan führte seine Team mit einem Doppelpack und einer Vorlage an und führt nach vier Spielen sowohl die Torschützenliste (6 Tore) als auch die Scorerwertung (10 Punkte) an.

Kärnten in der Krise

Der KAC kassierte eine bittere 1:5-Heimpleite gegen den HCB Südtirol. Auch der VSV verlor sein Heimspiel gegen die Pustertal Wölfe mit 0:3. Der HC Innsbruck kehrte ohne Punkte aus Ungarn zurück nach einer 2:6-Niederlage beim Neuling Ferencvaros Budapest.

Salzburgs kontrollierter Sieg

Bei den Vienna Capitals zeigte Salzburg eine dominante Leistung. Travis St. Denis (14.) und Lucas Thaler (30.) brachten die Gäste in Führung, ehe Michael Raffl mit einem Treffer ins leere Tor in der 59. Minute den Sieg sicherte.

