ÖSV-Helden planen Top-Coup

Unserer Kombinierer greifen heute im Einzelbewerb nach der nächsten Medaille.

Können unsere Kombi-Helden nachlegen? Nach Bronze im Teambewerb treten Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Mario Seidl und Lukas Klapfer heute im Einzel auf der Großschanze an. Das Springen steigt ab 11, der Langlauf über 15 Kilometer Freistil ab 15.15 Uhr (jeweils live auf ORF 1).

"Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte jetzt nicht auf irgendein Ergebnis schauen, sondern einfach weiterarbeiten.

Was am Ende von der WM herausschaut, werden wird sehen", sagt Lamparter. Der 19-Jährige krönte sich erst Mitte Februar zum Junioren-Weltmeister. "Ich freue mich auf die Großschanze. Dort habe ich in der Vergangenheit meine besten Platzierungen feiern können. Die Medaille im Rücken macht es leichter. Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß: Es ist einiges drin", so Mario Seidl.

Seidl: »Ich weiß, dass einiges drin ist«

Lamparter und Greiderer schafften es im Einzel heuer schon auf das We ltc up-Podest. "Ich bin top-motiviert", verspricht Greiderer. Die Favoritenrolle gehört heute aber einmal mehr dem norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber. Alles ist angerichtet.