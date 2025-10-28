Die kuriose Milch-Wette der ÖSV-Stars

Der Sölden-Auftakt konnte sich für den ÖSV wirklich sehen lassen, mit drei Athleten unter den besten Sechs und auch Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr (34) schaffte es in den zweiten Durchgang. Damit entpuppte er sich als Sieger einer speziellen Milch-Wette mit ÖSV-Kollege Manuel Feller (33).

Sowohl Kriechmayr als auch Feller sind durchaus für ihren Alkoholkonsum bekannt. Ersterer glänzte 2021 in Cortina nach Abfahrtsgold mit einem eingespritzten Interview und Letzterer kann schon fast als ÖSV-Partytiger bezeichnet werden.

Um nochmal das Beste aus sich herauszuholen, hat der 33-Jährige beschlossen, bis Saisonende keinen Alkohol zu trinken - nach Sölden war es daher ein Eistee. Wohl auch deshalb kam es zur kuriosen Wette rund um ein Glas Milch.

Sieger Kriechmayr freut sich über Kalzium

Die Wette lautete wie folgt: Wer auch immer schlussendlich der langsamere Fahrer in Sölden ist, spendiert dem anderen ein Glas Milch aus der Gmundner Molkerei. Kriechmayrs Eltern betreiben einen Bauernhof und auch Kriechmayr legte bereits Hand an, so dürfte es wohl zur Wette gekommen sein. So berichtet die Blick in der Schweiz.

Da Feller den zweiten Durchgang nicht erreichte und Kriechmayr 29. wurde, durfte sich der 34-Jährige über ein Glas Milch freuen. Erst am 27. November geht es mit dem Super-G los, aber das bisschen Kalzium wird sicher nicht geschadet haben.