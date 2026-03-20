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Max Franz
© ServusTV

Nach Horrorsturz

Gänsehaut-Doku: So schlimm stand es um Max Franz

20.03.26, 10:00
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Ob ÖSV-Star Max Franz jemals wieder in den Weltcup zurückkehren wird, steht in den Sternen. Doch jedem, der die zweiteilige Comeback-Doku auf ServusTV sieht, dem ist klar: Allein, DASS der Kärntner nach mehrfachen Brüchen an beiden Beinen auf Skiern eine Rennpiste runterfahren kann, ist unglaublich.

"Mind over Matter" heißt die Doku, die am Montag (23. März) um 20.15 und 23.00 auf ServusTV läuft. Zwischen Teil 1 und Teil 2 wird Max Franz (36) bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" live über seinen schweren Weg zurück auf die Rennpiste sprechen.

Rückblende, 13. November 2022. Beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado) stürzt Franz schwer und bricht sich beide  Beine. Offener Unterschenkelbruch. Schwere Nervenschädigungen und ein kaputtes Fußgelenk. Der Beginn eines mehrjährigen Martyriums. Mehrere Operationen.

Max Franz
© ServusTV

Wochen der Ungewissheit im Rollstuhl. Von Karriereende ist zu lesen. Dass sich für den damals 33-Jährigen noch ein Comeback ausgehen würde, kann sich keiner vorstellen. 

"Ich entscheide selbst, wann Schluss ist"

Doch Aufgeben ist für Franz keine Option. Noch auf Krücken sagt er: "Ich entscheide selbst, wann Schluss ist."

Das Doku-Team von ServusTV begleitet Franz auf dem Weg zurück. Wir sehen, wie Ärzte, Trainer und Betreuer alles tun, um den Rennläufer dabei zu unterstützen. Aufmunternde Worte kommen von Ex-Rennläufer Daron Rahlves und von Legende Franz Klammer. 

Im Dezember 2025 kehrt Franz beim Abfahrtsklassiker in Gröden tatsächlich nach über dreijähriger Leidenszeit in den Weltcup zurück, wird aber nach einem missglückten Sprung im oberen Teil gestoppt. Franz: "Ich habe mich gefreut, dass ich fahren darf, aber durch eine kleine Unachtsamkeit bei einer Welle ist es eng geworden. Schade, aber es ist nichts passiert."

Wie es weitergeht, lässt Franz offen. ÖSV-Speedchef Andreas Evers sagt: "Allein, dass Max wieder imstande ist, eine Rennpiste runterzufahren, ist eine Sensation."

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