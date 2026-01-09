Grünes Licht für Kitzbühel-Showdown

Den 86. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel steht aus aktueller Sicht nichts im Weg.

Wie der Weltverband FIS am Freitag mitteilte, haben die Weltcup-Pisten die turnusmäßige Schneekontrolle bestanden. Damit ist der Weg frei für ein weiteres Ski-Wochenende der Superlative in der Gamsstadt.

Von 23. bis 25. Jänner stehen ein Super-G, die legendäre Abfahrt auf der Streif sowie der Slalom am Ganslern auf dem Programm, alle Rennen werden live in ORF1 übertragen. FIS-Renndirektor Hannes Trinkl zeigte sich nach der Inspektion zufrieden: „Streif und Ganslern sind in einem rennfertigen Zustand und wir könnten jederzeit fahren.“ Bei der Kontrolle lagen stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, der laut Trinkl nicht nur die Sicherheit in den Sturzräumen verbessert, sondern auch „für die Optik“ von Vorteil ist.

Auch abseits der Piste deutet alles auf ein großes Ski-Fest hin. Der Ticketverkauf befindet sich nach Angaben der Veranstalter auf Rekordkurs. Vor allem der Samstag mit der klassischen Hahnenkamm-Abfahrt ist nahezu ausverkauft. Für den Super-G am Freitag und den Slalom am Sonntag sind hingegen noch Karten erhältlich. Kitzbühel scheint damit bereit für ein weiteres Kapitel seiner traditionsreichen Renn-Geschichte.