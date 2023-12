Das steckt hinter Marcel Hirschers "Renn-Comeback"

Ski-Legende Marcel Hirscher brettert durch einen RTL-Kurs

In sozialen Medien macht Marcel Hirscher Fans zumindest einen klitzekleinen Funken Hoffnung. "Back to race mode", also "Zurück in den Rennmodus", postete der Rekord-Weltcupsieger auf Instagram und Facebook. Dazu teilte er ein Video, das ihn beim Carven durch einen RTL-Kurs zeigt -im Rennanzug.

Testen für Kristoffersen. In den Kommentaren sehnt man sich ein Comeback herbei. Ein User meint: "Du fährst wahrscheinlich immer noch besser als alle anderen." Genau das könnte mit ein Grund sein, warum der ehemalige Ski-Dominator wieder die Ski angeschnallt hat: Er testet Van-Deer-Material für seine Rennläufer. Für Gesamtweltcup-Mitfavorit Henrik Kristoffersen verliefen die ersten beiden Rennen nämlich nicht nach Wunsch: Beim Slalom-Auftakt in Gurgl wurde der Weltmeister nur Siebenter, im Val d'Isère-RTL ging sich nur Platz 8 aus. Beim RTL-Doppel in Alta Badia will der Norweger aufs Podest!