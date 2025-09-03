ÖSV-Star zeigt vor Ski-Comeback seine Liebe

Die heimischen Ski-Stars bereiten sich langsam auf den Olympia-Winter vor. Einer meldet sich rechtzeitig vor seinem Ski-Comeback mit einem ehrlichen Posting.

In 7 Wochen wird die Ski-Weltcup-Saison 2025/2026 traditionell in Sölden eröffnet. Langsam beginnen unsere Stars in Übersee auch mit den Vorbereitungen auf Ski. Nach einem Jahr ohne einen einzigen Erfolg in den Gesamtweltcup-Wertungen haben die heimischen Asse viel Aufholbedarf.

Stets im Fokus der Öffentlichkeit steht Manuel Feller. Nach seinem Traum-Jahr 2023/2024, als er die kleine Kristallkugel im Slalom holte, sorgte er immer wieder für Wirbel. Nach der Saison schockte er seine Fans mit der Ankündigung, dass er bereits über ein Karriere-Ende nachdenkt.

Zuletzt wurde es still um den sechsfachen Rennsieger. Seit acht Wochen verschwand er vollkommen von der Bildfläche, postete nicht einmal auf seinen Social-Media-Kanälen. Nun geht die Olympia-Saison auch für ihn los. Mit dem Technik-Team hebt er nach Chile ab, um sein Ski-Comeback zu feiern.

Entschuldigung via Instagram

Im Mai hat er seiner langjährigen Freundin Selina das Ja-Wort gegeben, auch das dürfte ein Grund für die plötzliche Funkstille sein. "Ich wollte mich auf das Leben, meine Familie und meine Freunde fokussieren", schreibt der Salzburger nun auf Instagram, wo er sich bei seinen Fans für die Funkstille entschuldigt.

Dabei teilt er neue Bilder der Hochzeit mit ÖSV-Buddy Marco Schwarz, Urlaubsimpressionen vom Meer mit seinen Kindern und aus Hamburg beim Feiern, so wie man ihn kennt und seine Anhänger ihn lieben. Eindrücke, die man so schon lange nicht von ihm gesehen hat und privat wie selten zuvor.

© Instagram

Bevor er in den Flieger steigt, kochte er noch mit seinen Kids Schnitzel, auc das teilte er mit seinen Fans .Feller dürfte die Auszeit genossen haben und zumindest vor diesem Winter bereit für weitere spektakuläre Fahrten am Slalom-Hang sein.