Ski-Alpin: Das ist der Weltcup-Kalender 2022/23

85 Einzelrennen stehen (42 bei den Damen, 43 bei den Herren) stehen im Weltcup-Kalender 2022/23 auf dem Programm.

Mit dem Saisonauftakt am 22. und 23. Oktober in Sölden startet die Weltcup Saison 2022/23. Hier finden Sie eine Übersicht der Rennen im anstehenden Winter.

Der alpine Ski-Weltcup-Kalender für den Winter 2022/23:

OKTOBER:

22. Oktober: Frauen: Sölden, Riesentorlauf (22.)

23. Oktober: Männer: Sölden, Riesentorlauf (23.)

29.-30. Oktober: Männer: Zermatt/Cervinia (SUI/ITA), Abfahrt (29./30.)

NOVEMBER:

5.-6. November: Frauen: Zermatt/Cervina, Abfahrt (5./6.)

12. November: Frauen: Lech/Zürs, Parallel (12./Nacht)

13. November: Männer: Lech/Zürs, Parallel (13./Nacht)

19.-20. November: Frauen: Levi (FIN), Slalom (19./20)

26.-27. November: Frauen: Killington (USA), Riesentorlauf (26.), Slalom (27.)

25.-27. November: Männer: Lake Louise (CAN), Abfahrt (25.), Super-G (26./27.)

DEZEMBER:

2.-4. Dezember: Frauen: Lake Louise, Abfahrt (2./3.), Super-G (4.)

2.-4. Dezember: Männer: Beaver Creek (USA), Abfahrt (2./3.), Super-G (4.),

10.-11. Dezember: Frauen: Sestriere (ITA), Riesentorlauf (10.), Slalom (11.)

10.-11. Dezember: Männer: Val d'Isere (FRA), Riesentorlauf (10.), Slalom (11.)

16.-18. Dezember: Frauen: St. Moritz (SUI), Abfahrt (16./17.), Super-G (18.)

16.-17. Dezember: Männer: Val Gardena (ITA), Super-G (16.), Abfahrt (17.)

18.-19. Dezember: Männer: Alta Badia (ITA), Riesentorlauf (18./19.)

22. Dezember: Männer: Madonna di Campiglio (ITA), Slalom (22./Nacht)

28.-29. Dezember: Frauen: Semmering, Riesentorlauf (28.), Slalom (29.)

28.-29. Dezember: Männer: Bormio (ITA), Abfahrt (28.), Super-G (29.)

JÄNNER:

4.-5. Jänner: Frauen: Zagreb (CRO), Slalom (4./5./jeweils Nacht)

4. Jänner: Männer: Garmisch-Partenkirchen (GER), Slalom (4./Nacht)

7.-8. Jänner: Frauen: Kranjska Gora (SLO), Riesentorlauf (7./8.)

7.-8. Jänner: Männer: Adelboden (SUI), Riesentorlauf (7.), Slalom (8.)

10. Jänner: Frauen: Flachau, Slalom (10./Nacht)

13.-15. Jänner: Männer: Wengen (SUI), Super-G (13.), Abfahrt (14.), Slalom (15.)

14.-15. Jänner: Frauen: St. Anton, Abfahrt (14.), Super-G (15.)

20.-22. Jänner: Frauen: Cortina d'Ampezzo (ITA), Super-G (20., 22.), Abfahrt (21.)

20.-22. Jänner: Männer: Kitzbühel, Abfahrt (20./21), Slalom (22.)

24. Jänner: Frauen: Kronplatz (ITA), Riesentorlauf (24.)

24. Jänner: Männer: Schladming, Slalom (24./Nacht)

28.-29. Jänner: Frauen: Spindleruv Mlyn (CZE), Riesentorlauf (28.), Slalom (29.)

28.-29. Jänner: Männer: Garmisch-Partenkirchen, Abfahrt (28.), Riesentorlauf (29.)

FEBRUAR:

4. Februar: Männer: Chamonix (FRA), Slalom (4.)

6.-19. Februar: Weltmeisterschaften in Courchevel/Meribel (FRA)

25.-26. Februar: Frauen: Crans Montana (SUI), Abfahrt (25.), Super-G (26.)

25.-26. Februar: Männer: Pallisades Tahoe (USA), Riesentorlauf (25.), Slalom (26.)

MÄRZ:

3.-5. März: Frauen: Kvitfjell (NOR), Abfahrt (4.), Super-G (3./5.)

3.-5. März: Männer: Aspen (USA), Abfahrt (3./4), Super-G (5.)

10.-11. März: Frauen: Are (SWE), Riesentorlauf (10.), Slalom (11.)

11.-12. März: Männer: Kransjka Gora, Riesentorlauf (11./12.)

15.-19. März: Frauen: Soldeu (AND), Abfahrt (15.), Super-G (16.), Slalom (18.), Riesentorlauf (19.), Mixed-Team (17.)

15.-19. März: Männer: Soldeu, Abfahrt (15.), Super-G (16.), Riesentorlauf (18.), Slalom (19.), Mixed-Team (17.)

Diese Athletinnen und Athleten sind für den ÖSV-Alpin-Kader für die Weltcup-Saison 2022/23 nominiert:

Die ÖSV-Alpin-Kader für die Ski-Weltcup-Saison 2022/2023:

Frauen - Nationalmannschaft (10): Katharina Huber (NÖ), Cornelia Hütter (ST), Katharina Liensberger (V), Nina Ortlieb (V), Mirjam Puchner (S), Christine Scheyer (V), Nicole Schmidhofer (ST), Ramona Siebenhofer (ST), Tamara Tippler (ST), Katharina Truppe (K)

A-Kader (18): Christina Ager (T), Nina Astner (T), Stephanie Brunner (T), Nadine Fest (K), Katharina Gallhuber (NÖ) *, Lisa Grill (S), Franziska Gritsch (T), Michaela Heider (ST), Ricarda Haaser (T), Elisabeth Kappaurer (V), Chiara Mair (T), Elisa Mörzinger (OÖ), Ariane Rädler (V), Elisabeth Reisinger (OÖ), Julia Scheib (ST), Rosina Schneeberger (T), Marie-Theres Sporer (T), Stephanie Venier (T)

Männer - Nationalmannschaft (14): Stefan Brennsteiner (S), Daniel Danklmaier (ST), Manuel Feller (T), Max Franz (K), Raphael Haaser (T), Daniel Hemetsberger (OÖ), Christian Hirschbühl (V), Vincent Kriechmayr (OÖ), Michael Matt (T), Matthias Mayer (K), Adrian Pertl (K), Dominik Raschner (T), Marco Schwarz (K), Johannes Strolz (V)

A-Kader (9): Stefan Babinsky (ST), Lukas Feurstein (V), Patrick Feurstein (V), Fabio Gstrein (T), Christoph Krenn (NÖ), Maximilian Lahnsteiner (OÖ), Roland Leitinger (S), Otmar Striedinger (K), Christian Walder (K)

Anmerkung: * = fällt verletzt für die Saison aus