Scheib rettet ÖSV-Ehre bei Shiffrin-Show in Lienz

Sturz-Drama um Schwarz Die Abfahrt in Bormio wird vom Sturz-Drama um Marco Schwarz überschattet. Der Kärntner, bis gestern Gesamtweltcup-Führender, wurde von der brutalen Eispiste abgeworfen, stürzte in den Fangzaun und verletzte sich dabei am rechten Knie und wurde mit dem Helikopter abtransportiert.