Das sagen die Österreicher im Netz

Nun ist alles in trockenen Tüchern. Ski-Ass Marcel Hirscher hat sich für ein Comeback - und für die Niederlande- entschieden. Der ÖSV hat einem Nationenwechsel bereits zugestimmt. Was sagen die Österreicher zur Hirscher-Rückkehr unter neuer Flagge? Für Österreich feierte das Ski-Ass 67 Weltcupsiege, 138 Podestplätze, 7 WM-Titel und 4 Silbermedaillen, je 6 kleine Kristallkugeln im Slalom und Riesentorlauf und gewann 8 Gesamtweltcup-Titel.

Auf Hirschers Instagram-Profil freuen sich seine Fans, dass er zurückkehrt - bedauern aber, dass er nicht mehr für Österreich fährt. Das sind die Reaktionen:

Manche sind skeptisch, ob sich Hirscher mit seiner Entscheidung wirklich etwas Gutes tut.

Auf Facebook unter der oe24-Story zu Hirscher sind die Reaktionen gemischt. Die Hirscher-Fans schreiben:

Auf Twitter gibt es auch bissige Kommentare:

Holland freut sich auf alle Fälle. Die Stimmung auf Twitter ist gut. Einer schreibt: "Wer sagt, dass die Niederländer nicht Skifahren können? Wir haben jetzt den mehrfahren WM-Sieger Marcel Hirscher in unserem Team."

