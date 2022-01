ÖSV-Debakel nach 1. Lauf - Jakobsen Führender

Unsere ÖSV-Asse schlittern beim Heimrennen in Schladming in ein Debakel. Kein Österreicher unter den Top 20! Feller verpasst 2. DG - Schwarz muss noch zittern - Gstrein & Strolz ausgeschieden. Schwede Kristoffer Jakobsen führt Nightrace-Klassiker an. Der 2. DG ab 20.45 Uhr LIVE.

Kristoffer Jakobsen nimmt in Schladming Kurs auf seinen ersten Sieg im alpinen Skiweltcup. Der Schwede sicherte sich am Dienstag beim Nightrace auf der Planai Platz eins nach dem ersten Durchgang, auf seinen ersten Verfolger Giuliano Razzoli aus Italien hat er 58/100 Sekunden Vorsprung. Dahinter folgen bei der Olympia-Generalprobe ex aequo Lucas Braathen (NOR) und Clement Noel (FRA/je +0,67 Sek.). Hier alle Details zum 1. DG in Schladming Eher düster schaut es aus heimischer Sicht aus, keiner schaffte es unter die Top Ten. Marco Schwarz hat als bester ÖSV-Fahrer bereits 1,8 Sekunden Rückstand, Manuel Feller fehlten bei seinem "Kaltstart" nach Corona-Zwangspause 1,95 Sekunden auf Jakobsen, er musste lange um sein Antreten im zweiten Durchgang zittern. Der erst als 18. gestartete Johannes Strolz schied mit Zwischenbestzeit aus, auch Fabio Gstrein flog von der Strecke. Auch Kitzbühel-Überraschungssieger Dave Ryding lag mit 1,4 Sekunden Rückstand relativ weit hinten. Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr. Lesen Sie auch Feller nach Corona: 'Hat mich ziemlich erwischt' Erst unmittelbar vor dem Rennen bekam Manuel Feller die Freigabe. Jetzt spricht der ÖSV-Star über seine Corona-Infektion.

ÖSV-Duo in Schladming früh out Lange dauerten die Fahrten von Fabio Gstrein und Johannes Strolz in Schladming nicht.