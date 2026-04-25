Traumhochzeit für Ski-Olympia-Sieger

Loïc Meillard sorgt abseits der Piste für Schlagzeilen. Der Schweizer Ski-Star teilt plötzlich private Neuigkeiten.

Am Samstag veröffentlichte Loïc Meillard kommentarlos ein Hochzeitsfoto von sich und seiner Partnerin Zoe Chastan. Die beiden sind bereits länger ein Paar.

Mit dem Posting bestätigte der 29-Jährige seine Hochzeit, ohne weitere Details zu nennen. Das Bild sorgte dennoch schnell für Aufmerksamkeit.

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Nachwuchs im Sommer

Neben der Hochzeit gibt es noch mehr Grund zur Freude: Das Paar erwartet im Sommer erstmals Nachwuchs. Damit ist das private Glück perfekt.

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Glückwünsche aus Ski-Zirkus

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen reagierten rasch auf die Nachricht. Unter anderem gratulierten Henrik Kristoffersen, Paula Moltzan und Mauro Caviezel öffentlich.

Erfolg auf der Piste

Auch sportlich läuft es für Meillard nach Plan. Im Vorjahr gewann er bei der WM in Saalbach zwei Titel im Slalom und in der Kombination. Zudem holte er bei Olympia einen kompletten Medaillensatz und sicherte sich im Slalom Gold.