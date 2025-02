Peinliche ORF-Szene: Assinger verwirrt Pariasek mit "Grande Cohones"

Bei der Ski-WM in Saalbach standen am Mittwoch die Abfahrtstrainings an. Vor dem Herren-Lauf auf dem Zwölferkogel sorgte ORF-Moderator Rainer Pariasek wieder einmal für Kopfschütteln.

Star-Analytiker Armin Assinger und Pariasek begrüßten die ORF-Zuschauer aus dem Zielraum. Der Kärntner stellte die Strecke vor - beim Weltcup-Finale im Vorjahr fiel das Rennen witterungsbedingt aus. Daher sehen wir den Lauf zum ersten Mal. Darum verbannt der ORF Kult-Moderator Rainer Pariasek

Assinger erklärte: Man braucht "Grande Cohones", um ganz vorne mit dabei zu sein. Pariasek verwirrt Mit den Spanisch-Künsten seines Experten hatte Pariasek wohl nicht gerechnet: "Soll ich jetzt fragen, was das auf Deutsch heißt?" Assinger konterte: "Lieber nicht, gib es auf Google ein!"